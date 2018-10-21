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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli denizaltıcılar hizmet dışına ayrılan bir gemiyi harp torpidosuyla başarıyla vurdu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli denizaltıcılar, atış eğitimleri kapsamında hizmet dışına ayrılan bir gemiyi harp torpidosuyla başarıyla vurdu.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, denizaltıcılar açık denizde atış eğitimi icra etti. Bu kapsamda hizmet dışına ayrılan bir gemi, kahraman denizaltıcılar tarafından harp torpidosuyla başarıyla vuruldu.

O anlar ise anbean kameralara yansıdı. TSK, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü yoğun ilgi gördü.

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