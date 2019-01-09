Deniz ulaşımına fırtına engeli
Çanakkale’de, yarın Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılacak olan tüm feribot seferleri iptal edildi
- İHA
Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Bozcaada-Geyikli hatlarındaki tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.
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