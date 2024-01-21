Deniz ulaşımına hava engeli! Seferler iptal edildi

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

11.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

11.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

13.05 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

15.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada, Narlı-Marmara, Güney Marmara Adalar (Erdek, Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı iskelesi, Ekinlik) hattında yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Çanakkale-Eceabat hattında, Çanakkale'den saat 01:00 ve 05:00, Eceabat'tan ise saat 04:00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiş olup, seferlerimiz Eceabat'tan çift saatlerde ( 06:00, 08:00 gibi), Çanakkale'den ise tek saatlerde (07:00-09:00 gibi) yapılacaktır."