İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,474
  • EURO
    7,0509
  • ALTIN
    315.258
  • BIST100
    86300.9
Güncel

Denizden çıkan cesedin kimliği belirlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 gün önce denizde bulunan erkek cesedinin, Gürcistanlı kayıp gemici Davit Tsulukidze'ye ait olduğu ortaya çıktı. İskenderun'a 20 gün önce gelen ve 'Ela S' adlı gemide görev yapan Tsulukidze'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA18 Mart 2020 Çarşamba 17:12 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:12
ABONE OL

İskenderun Körfezi açıklarında, 16 Mart'ta, bir erkeğin su yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark eden balıkçılar, Sahil Güvenlik ekibine haber verdi. İhbarla harekete geçen ekibin sudan çıkardığı erkeğin, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız beden, sağlık görevlilerince otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yapılan otopsi sonucu cesedin, Gürcistan uyruklu kayıp gemici Davit Tsulukidze'ye ait olduğu belirlendi.

Davit Tsulukidze'nin, yaklaşık 20 gün önce Trabzon'dan otobüsle İskenderun'a gelip, 'Ela S' adlı gemideki kamaraya yerleştiği öğrenildi. Aynı gece İsrail'e gidilmek üzere açıkta bekletilen geminin, ertesi sabah limana yanaştırıldığı; ancak tüm personelin toplanmasına rağmen Tsulukidze'nin olmadığının fark edildiği belirtildi. Bunun üzerine kamarasına bakılan ve eşyaları bulunan Tsulukidze'ye ulaşılamadığı, personelin haber vermesiyle Sahil Güvenlik ekibinin kayıp gemici için arama çalışması başlattığı öğrenildi.

Gürcistan’dan gelen, Davit Tsulukidze'nin ağabeyi Levan Tsulukidze ile arkadaşı Raul Phartenadze'nin de teşhisleri sonrası cenaze teslim alındı. Tsulukidze'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Koronavirüs karantinası için yurtlar hazır

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'
'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

İlk Antonov üretime başladı
İlk Antonov üretime başladı

İlk Antonov üretime başladı

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz
Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Koronavirüsü bitiriyor
Koronavirüsü bitiriyor

Koronavirüsü bitiriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.