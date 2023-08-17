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Denize düşen İETT Otobüsünü kurtarma çalışmaları başarısız: Halat koptu

Eminönü'ndeki İETT durağında park halindeyken kayarak denize düşen İETT Otobüsünü kurtarma çalışmalarının devam ettiği esnada otobüsün büyük bir kısmı vince bağlanan halatlar yardımıyla suyun üzerine çıkarıldı. Vinç yardımıyla İETT Otobüsü kıyıya çekildiği esnada halatın koptuğu o anlar ise kameraya yansıdı.

IHA17 Ağustos 2023 Perşembe 15:18 - Güncelleme:
Denize düşen İETT Otobüsünü kurtarma çalışmaları başarısız: Halat koptu
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Eminönü'ndeki İETT durağında park halindeyken kayarak denize düşen İETT Otobüsünü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Balık adamlar yardımıyla suyun altındaki otobüse halatlar bağlandı. Suyun altındaki halatların diğer ucu ise karada bulunan vinçlere bağlandı. Vinçler yardımıyla İETT Otobüsünün büyük bir kısmı su yüzerine çıkarıldı. Vinç ile kıyıya alma çalışmaları devam ederken Vinç ile otobüsün bağlı olduğu halat yeniden koptu. Halatın kopması ve otobüsün bir kısmının tekrar suya girdiği o anlar kameraya yansıdı.

İETT otobüsü denize düştü
  • İETT otobüsü
  • deniz
  • halat
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