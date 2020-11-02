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Denize düşen şamandırasını almaya çalışan 60 yaşındaki adam boğuldu

İstanbul Bakırköy'de, denize düşen olta şamandırasını almak için suya giren Ertuğrul A. (60), boğuldu. Ertuğrul A'nın denize girdikten sonra boğulduğu anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA02 Kasım 2020 Pazartesi 09:50 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 09:50
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Olay, Çarşamba Günü, saat 17.00 sıralarında Bakırköy sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için sahile gelen 60 yaşındaki Ertuğrul A.'nın oltasının şamandırası koparak denize düştü. Şamandırasını almak için suya giren yaşlı adam, suda çırpınmaya başladı. Denizde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, suya atlayarak yaşlı adamı kurtarmaya çalıştı. 2 vatandaşın çabası ile sudan çıkarılan Ertuğrul A. için olay yerine ambulans çağrıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertuğrul A. ambulansla alınarak Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ertuğrul A. hayatını kaybetti.

"KAFASI SUYUN İÇİNE GÖMÜLDÜ"

Ertuğrul A.'yı denizden çıkaran Tufan Deligöz, "Elimden geleni yaptım. Boğulurken gördüm. Suriyeli, dilimi anlamıyordu. Başını kaldır dedim ama anlamadı. Sonuçta çıkarttık ama öldü. Takımlarını çıkartmak için denize girmiş. Orada bağırdı. Yani insanların bakmasından bende ilk başta inanmadım. Kafası suyun içine gömülünce anladım. İş işten geçti" dedi.

KURTARILMA ANLARI VATANDAŞ KAMERASINDA

Ertuğrul A.'nın denize girdikten sonra boğulduğu anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kamerasında yaşlı adamın boğulduğu ve 2 vatandaşın yüzerek yanına gidip kurtarmaya çalıştıkları anlar görünüyor.

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