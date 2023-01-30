Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasına ilişkin zanlılar adliyede

Asmalıevler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde ölü bulunan 2 yaşındaki M.A.K'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan çocuğun annesi G.K'nin arkadaşı olduğu belirtilen Y.Y. de yakalandı.

Böylece olaya ilişkin gözaltına alınan kişi sayısı 4'e yükseldi.

G.K'nin emniyette verdiği ifadede, çocuklarını arkadaşlarına emanet ettiğini, 2 yaşındaki oğlunun ölümünden üzüntü duyduğunu söylediği öğrenildi.

Diğer şüphelilerin de suçlamaları kabul etmedikleri kaydedildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk sırasında şüpheliler basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

- OLAY

Asmalıevler Mahallesi'nde, 26 Ocak'ta ağlama sesi duyulması üzerine müstakil eve giren komşular, 2 yaşındaki M.A.K. ile biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki kardeşleri evde yalnız bulmuştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan M.A.K'nin öldüğünü belirlemişti.

Çocukların babasının cezaevinde olduğu, anne G.K'nin (27), V.Y. (32) ve A.E. (21) ile süredir aynı evde kaldığı tespit edilmişti.

M.A.K'nin cesedinde sigara yanıkları ve darp izi bulunmuş, ön otopside çocuğun beyin kanaması sonucu öldüğünün değerlendirildiği belirtilmişti.

İki kardeş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

Çocukların annesi G.K. ile 2 arkadaşı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evde uyuşturucu kullandıkları öne sürülmüştü.