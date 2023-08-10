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Güncel

Denizli'de 25 yaşındaki genç işe giderken öldürüldü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç vefat etti.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 11:20 - Güncelleme:
Denizli'de 25 yaşındaki genç işe giderken öldürüldü
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Aşağı Mahalle'deki bir leblebicide çalışan Kemal Akköse (25) işe gitmek için otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Akköse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Akköse'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kemal Akköse'nin, geçen yıl 12 Haziran'da aynı ilçede Hasan Akköse (19) ve İsmail Yalçın'ın (17) tüfekle öldürülüp cesetlerinin su kuyusuna atılması olayıyla ilgili tutuklanan ve suçunu itiraf eden Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi olduğu öğrenildi.

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