Denizli'de 85 yaşındaki vatandaşı gasbeden 3 zanlı yakalandı

Kendisini polis olarak tanıtan F.B, Ethem Vural'ı (85) telefonla arayarak banka hesaplarının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kullanıldığını söyledi.

İnceleme yapacaklarını söyleyen F.B, Vural'ın bankadaki parasını çekmesini istedi.

Vural, bankada bulunan 600 bin lirasını çektikten sonra polis sandığı sanıklardan F.B'nin suç ortağı İ.A. ile Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buluştu.

İ.A. burada yanında taşıdığı bıçağı Vural'ın boğazına dayadı.

Vural'ın 600 bin lirasını, telefonunu ve otomobilini gasbeden İ.A, olay yerinden kaçtı.

Ethem Vural, olay sonrası polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sanıkları yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvelik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olaya karışan 3 kişiyi tespit etti.

Polis, düzenlediği operasyonla İ.A. F.B. ile A.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.