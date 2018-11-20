Denizli'de, Endonezyalı kadın İslam'ı seçti

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, müftülüğe müracaat eden Endonezya vatandaşı Widianti Ni Kadak için ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Ortanca, Widianti Ni Kadak'a İslam'ın esaslarını anlatarak, İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgi verdi.

Widianti Ni Kadak, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve Sedef adını aldı.

İl Müftü Yardımcısı Ortanca, bir kişinin Müslüman olmasına şahitlik etmekten dolayı Allah'a şükrettiklerini belirterek, "Allah katında tek din İslam olduğunu bir kez daha gördük. Müslüman olan Widianti kardeşimiz Sedef ismini aldı. Sedef Hanımın ifade ettiği gibi, yaptığı araştırmalar sonucunda Müslüman olması gösteriyor ki, hak din ve Allah katında tek din İslam'dır. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabbimden niyazım, Müslüman olan kardeşimize, yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Ni Kadak da kendi arzusuyla kelimeişehadet getirip Müslüman olmanın büyük heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Beş yıldır Türkiye yaşıyorum. Bu süre içerisinde, İslamiyet'i yakından inceleme fırsatı buldum. İslam dininin akla, mantığa ve yaradılışa daha uygun olduğunu araştırmalarım neticesinde görerek, Müslüman olmaya karar verdim." dedi.

Ni Kadak'a İl Müftü Yardımcısı Ortanca tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı çeşitli yayınlar hediye edildi.

İhtida merasiminde nişanlısı Yunus Demirci ile İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Kısım Şefi Mehmet Zeki Kaya da şahitlik yaptı.