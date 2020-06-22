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Denizli'de FETÖ'ye 6 tutuklama

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 kişiden 6'sı tutuklandı. Diğer 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA22 Haziran 2020 Pazartesi 18:20 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 18:20
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından, dün, şehir merkezindeki önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 18 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Diğer 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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