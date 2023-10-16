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Denizli'de kaçak avlanan 23 kişi cezadan kaçamadı

Denizli'nin Çivril ilesinde bulunan Işıklı Göl'de kaçak avlanan 23 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Denizli'de kaçak avlanan 23 kişi cezadan kaçamadı
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Denetimlerin sıklaştırıldığı Işıklı gölünde devriye görevi yapan Doğa Koruma ve Milli parklar ekipleri ve Jandarma komutanlığına bağlı bot timi gölde kaçak av yapan 23 kişiyi av esnasında yakaladı. Kaçak av yaptığı belirlenen 23 kişi gözaltına alınırken şahısların avlanması yasak olmasına rağmen avladıkları 35 adet kuşa da el konuldu. Denetimlerin devam edeceği belirtilirken Işıklı gölünde bu güne kadar aynı gün içinde ilk defa bu kadar kaçak avcı ve avlanmış kuş yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, verilen idari para cezaları sonrasında serbest kaldı

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