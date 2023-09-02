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  • Denizli'de kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
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Denizli'de kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Denizli'nin Honaz ilçesinde kum yüklü kamyonun karşı şeride geçerek otobüse çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 07:02 - Güncelleme:
Denizli'de kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
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Kazanın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Necati Özcan (67), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylece kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kazada hayatını kaybeden Engin Güler (50), Bahar Şahar (50), Derya Can (54), Emel Özcan (66) ve hastanede hayatını kaybeden eşi Necati Özcan için Menderes ilçesindeki Barbaros Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenledi.

Tören öncesinde cenazeler için evlerinin önüne götürülerek, "helallik" alındı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından aynı mezarlığa defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Emel Özcan ve Necati Özcan çiftinin Almanya'da yaşadıkları, yeğeninin düğünü için 10 gün önce Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.

Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde dün sabaha karşı B.A. idaresindeki 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki İ.S'nin kullandığı 48 E 4505 plakalı otobüse çarpmıştı.

Devrilerek yan yatan otobüsteki Ümran Yıldız, polis memuru Birol Küçük, Engin Güler, Bahar Şahar, Emel Özcan ve Derya Can hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı.

Otobüsün İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidenleri taşıdığı öğrenilmişti.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü B.A. ifadesinde, kazanın, direksiyonun kilitlenmesi sonucu meydana geldiğini öne sürmüştü.

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