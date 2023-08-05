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Denizli'de kanlı biten kavga

Denizli'nin Çardak ilçesinde iki kıraathane sahibi arasında çıkan tartışma, bıçakların ortaya çıkmasıyla büyüyerek kanlı bitti. 1 kişinin yaralandığı olay ile saldırgan gözaltına alındı.

IHA5 Ağustos 2023 Cumartesi 11:30 - Güncelleme:
Denizli'de kanlı biten kavga
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Olay, dün gece geç saatlerde Çardak ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ali Ç. akrabası ve kendisi gibi kıraathane işletmecisi olan Cafer T.'nin kıraathanesine gitti. Alkollü olduğu ileri sürülen Ali Ç., karşısında gördüğü Cafer T. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmanın alevlenmesiyle Ali Ç., eline aldığı bıçak ile Cafer T.'yi karın bölgesinden yaraladı. Kıraathanede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıyı, ambulansla Denizli Servergazi Hastanesi'ne kaldırdı. Cafer T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan Ali Ç. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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