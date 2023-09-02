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Denizli'de katliam gibi kaza: 6 ölü

Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkan karayollarına ait kum yüklü tırın, bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

IHA2 Eylül 2023 Cumartesi 07:02 - Güncelleme:
Denizli'de katliam gibi kaza: 6 ölü
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Kaza, sabah 05.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait kum yüklü 06 CJE 049 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Hakimiyeti sağlanamayan tır, bariyerleri kırıp, Afyon istikametinde seyir halinde olan ve bir düğüne gidecek yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ile tır şarampole devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Yapılan ilk incelemelerde otobüste 6 kişinin öldüğü ve tır şoförü ile birlikte 43 kişin yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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