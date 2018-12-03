Denizli'de kekin içine saklanmış 77 gram eroin ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi Denizli'de polisin durdurduğu otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, koltuğun altına kekin içine saklanmış 77 gram eroin ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.