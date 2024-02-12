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  • Denizli'de kişisel verileri ifşa eden bir sanık 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Denizli'de kişisel verileri ifşa eden bir sanık 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Denizli'de bir kişinin kişisel verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 13:10 - Güncelleme:
Denizli'de kişisel verileri ifşa eden bir sanık 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Kişisel verilerinin yerel haberlerin paylaşıldığı bir sosyal medya hesabından ifşa edildiğini öne süren bir kişi, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturma sonunda, sosyal medya hesaplarının kullanıcısı Osman B. hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na muhalefet suçundan, 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada sanık 2 yıl hapisle cezalandırıldı.

Daha önce de hakaret suçundan sabıkası bulunduğu öğrenilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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