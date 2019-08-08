Denizli'de şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.
İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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