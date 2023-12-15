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Denizli'de maden ocağında göçük: 2 can kaybı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde göçük altında kalan bir mühendis ve bir işçinin cenazelerine ulaşıldı. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

IHA15 Aralık 2023 Cuma 01:08 - Güncelleme:
Denizli'de maden ocağında göçük: 2 can kaybı
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde göçük altında kalan bir mühendis ve bir işçinin cenazelerine ulaşıldı. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde 23.00 sıralarında göçük meydana geldi. Maden sahasında çalışan biri mühendis, 2'si işçi olmak üzere 3 kişi göçük altında kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına başladı. Acıpayam Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre iki kişinin yaşamını yitirdiği 1 işçiyi ise kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifadeleri yer aldı. Göçük altında kalan Maden Mühendisi Kadir Özer ve işçi Rıfat Salman'ın cenazelerine ulaşıldığı öğrenildi. İşçi Mustafa Karahan'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.

  • Denizli maden göçük
  • maden göçük
  • Acıpayam

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