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Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Resul Eskin'in kullandığı 20 AAB 477 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolunun 27. kilometresindeki Çaylı Hanı mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 5 yaşındaki Dilek Naz Eskin, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan sürücü, eşi Neslihan ile Buğlem, Çiğdem ve Mevlüt Emir Eskin, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, ambulanslarla Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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