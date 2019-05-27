27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0855
  • 6,8307
  • 251.814
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli'de otomobilin çarptığı şehit babası hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin çarptığı şehit babası hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Uşak'tan Denizli istikametine giden Ali E. yönetimindeki 20 LG 060 plakalı otomobil, Çivril çevre yolu Galericiler Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Avcı'ya (65) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis sevk edildi.

Ağır yaralanan Avcı, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Avcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Avcı'nın, 1 Şubat 1992'de Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Gökhan Avcı'nın babası olduğu öğrenildi.

Yangında can pazarı! Önce çocuklarını attı sonra kendi atladı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kağıthane'de silahlı saldırı: 4 yaralı

Kağıthane'de silahlı saldırı: 4 yaralı

Zarif'ten 'bölgesel saldırmazlık anlaşması' önerisi

Zarif'ten 'bölgesel saldırmazlık anlaşması' önerisi

Suudi Arabistan Husilere ait SİHA'yı imha etti

Suudi Arabistan Husilere ait SİHA'yı imha etti

Başkan Erdoğan'dan, Çiğdem Nişancı'ya taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan, Çiğdem Nişancı'ya taziye telefonu

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Yunanistan erken seçime gidiyor

Yunanistan erken seçime gidiyor

Yıldırım pazar tezgahının başına geçerek biber sattı

Yıldırım pazar tezgahının başına geçerek biber sattı

İtalya'da aşırı sağcı parti AP seçimlerinden birinci çıktı

İtalya'da aşırı sağcı parti AP seçimlerinden birinci çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Nusret'e Cannes'dan ödül

Nusret'e Cannes'dan ödül

Hastalıklara karşı koruyor! İşte muvizevi besin

Hastalıklara karşı koruyor! İşte muvizevi besin

'Altın Palmiye' ödülünün sahibi belli oldu

'Altın Palmiye' ödülünün sahibi belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA