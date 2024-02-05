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Denizli'de uçuruma yuvarlanan ATV sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de Bağbaşı Yaylası'ndan sosyal medya paylaşımı yaptıktan 2 saat sonra 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan ATV'nin sürücüsü Okan Meydan (30), hayatını kaybetti.

DHA5 Şubat 2024 Pazartesi 13:26 - Güncelleme:
Denizli'de uçuruma yuvarlanan ATV sürücüsü hayatını kaybetti
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Fotoğrafçılık yapan Okan Meydan, dün arkadaşları ile ATV kullanmak için Bağbaşı Yaylası'na çıktı. Yaylaya ulaştıktan sonra şehir merkezine geri dönen arkadaşları, Meydan'ın gelmemesi üzerine merak edip, aramaya çıktı. Meydan'ın saat 18.00 sıralarında 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye UMKE, İtfaiye, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yayladan inişte ATV'nin kontrolünü kaybeden Meydan'ın uçuruma yuvarlandığı belirlendi. Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Meydan'ın kazadan 2 saat önce bulunduğu bölgeyi göstermek için dron ile kendisini ATV üzerinde çekip, sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

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