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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 18 zehir taciri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA11 Ekim 2023 Çarşamba 14:21 - Güncelleme:
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı
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Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 998 birim sentetik kannabinoid, 785 gram skunk, 140 gram eroin, 49 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 55 adet reçeteye tabi hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet şaşal düzenek ele geçirildi.

18 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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