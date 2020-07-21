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  • Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alının 11 zanlı tutuklandı
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Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alının 11 zanlı tutuklandı

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 21 şüpheliden 11'i tutuklandı.

AA21 Temmuz 2020 Salı 17:25 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 17:25
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde satmaya çalıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada 174 gram esrar, 170 gram eroin, 124 gram sentetik uyuşturucu, 134 sentetik hap, 2 hassas terazi, 2 tüfek, 1 tabanca, 13 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğer 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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