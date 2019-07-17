26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3892
  • 258.457
  • 99806.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli'de yıldırım isabet eden genç çoban hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan çoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Sivri Dağı Üçkuyular mevkisine koyunlarını otlatmaya giden Metin Parça'dan (23), akşam üzeri sürüleri dönmesine rağmen haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.
 
Otlak alanda baygın halde bulunan Parça, Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Araziye düşen yıldırımın isabet ettiği belirlenen Parça, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tu-160´lar o bölgede uçtu, 3 ülkenin savaş uçakları takibe aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD ve İngiltere'den Erbil saldırısına kınama

ABD ve İngiltere'den Erbil saldırısına kınama

Irak'tan menfur saldırıyla ilgili flaş açıklama

Irak'tan menfur saldırıyla ilgili flaş açıklama

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine hapis cezası!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine hapis cezası!

Saldırı nasıl gerçekleşti? Bakan son bilgileri paylaştı

Saldırı nasıl gerçekleşti? Bakan son bilgileri paylaştı

2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi!

2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi!

Meteoroloji 3 kenti uyardı

Meteoroloji 3 kenti uyardı

Karadeniz'de korku dolu anlar

Karadeniz'de korku dolu anlar
 

POPÜLER HABERLER

Erbil´de Türk diplomatların bulunduğu restorana silahlı saldırı

Erbil´de Türk diplomatların bulunduğu restorana silahlı saldırı

Tarlaya 'en acı mesai' için girdiler

Tarlaya 'en acı mesai' için girdiler

Yeni emojiler geliyor

Yeni emojiler geliyor

İşçi emeklisine memur zammı müjdesi

İşçi emeklisine memur zammı müjdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA