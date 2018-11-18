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Denizlili 18 yaşındaki Sinem Uraz, Almanya'yı salladı

Denizlili ailenin Almanya doğumlu kızları 18 yaşındaki Sinem Uraz, Alman televizyon kanalında yayınlanan 'O ses Türkiye'nin Almanya'daki versiyonu olan 'The Voice' programında söylediği 'İsyan' şarkısıyla bütün jüri üyelerini döndürmeyi başarıp, ayakta alkışlandı. Almanları kendine hayran bırakan Uraz'ın Denizli'de yaşayan babaannesi ve akrabaları da 'Kara Kız' diye hitap ettikleri Uraz ile gurur duyuyor.

  • DHA
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Almanya'da yayın yapan televizyon kanalında geçen hafta yayınlanan 'The Voice' yarışmasına katılan Sinem Uraz, performansıyla programa damgası vurdu. Programın bu sezonki en dikkat çeken performansına imza atan Sinem Uraz, Halil Sezai'nin 'İsyan' adlı şarkısını söyledi. Performansıyla Sinem Uraz, 4 jüri üyesini de döndürmeyi başardı, stüdyodakileri kendine hayran bıraktı ve ayakta alkışlandı.
 
Sesiyle jüriyi büyüleyen Uraz'ın performansı sadece yarışma jürisini değil tüm Almanya'ya etkiledi. Yarışmanın sonunda Uraz'ın Hamburg'da işçi olan babası Nebi Uraz, annesi Fatma Uraz ve ağabeyleri Sezgin ve Sezer Uraz, Sinem Uraz'ı tebrik etti.
 
ALMANYA'DAKİ BAŞARISI DENİZLİ'DEN YANKILANDI
 
Uraz'ın Almanya'daki başarısı Denizli'deki yakınları tarafından gururla karşılandı. Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Sabuncu Uraz, torunu Sinem Uraz'a 'Kara kız' diye hitap ettiklerini belirterek, "Ben 1963 yılında Almanya'ya gittim. Oğlum Almanya doğumlu. Torunum da Almanya'da doğdu şimdi lise öğrenimini tamamlıyor. Yarışmadaki başarısıyla biz de gurur duyduk. İzlerken ağladık. Yaz aylarında tatil için Denizli'ye geldiklerinde bize de şarkılar söylerdi. Sesini çok beğenirdik. Daha da başarılı olacağından eminiz" dedi.
 
Uraz'ın dayısı Mustafa Sabuncu yeğeni ile gurur duyduğunu söyledi.

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