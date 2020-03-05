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Denizli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Denizli'de öğleden sonra başlayan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

IHA05 Mart 2020 Perşembe 17:29 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 17:29

Kentte öğleden sonra aniden bastıran yağmur yüksek yerlerde yerini kar yağışına bıraktı. Tavas, Kale ve Çameli ilçelerinde bahar mevsiminin ilk günlerinde yağan kar yağışı şaşkınlığa neden olurken yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte ilerlemekte zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar yağışının ardından ilçe belediye ve karayolları ekipleri yollarda biriken karların her hangi bir olumsuzluğa neden olmaması için temizlik çalışması başlattı.

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