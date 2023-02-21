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  • Deprem bölgesinde görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yazılı açıklama yaptı.
Güncel

Deprem bölgesinde görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yazılı açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremin ardından kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle beslenme hizmetleri değerlendirildi.

AA21 Şubat 2023 Salı 22:34 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yazılı açıklama yaptı.
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İçişleri Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yazılı açıklama yaptı.

Buna göre Dağlı, bölgedeki sivil toplum örgütleriyle beslenme hizmetleri konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Beslenme, aşevi, gıda, ekmek hizmetlerini koordine etmek üzere görevlendirilen Dağlı, Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle beslenme hizmetleri konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kahramanmaraş'ta Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan aşevini ziyaret eden Dağlı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve Samsun İl Emniyet Müdürü iken deprem nedeniyle Kahramanmaraş'a görevlendirilen Ömer Urhal ile birlikte, depremzede vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Çocuk Oyun Evini ziyaret ederek, çocuklarla birlikte çizgi film izleyen Dağlı, depremzede vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü, bu zor günleri millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde atlatacaklarını aktardı.

Vali Dağlı, bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaparak, "Ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın da destekleriyle deprem bölgesinde ilk günden itibaren arama-kurtarmadan giyime, beslenmeden barınmaya kadar çok çeşitli başlıklarda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese gayret ve katkıları için teşekkür ediyor bundan sonraki faaliyetlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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