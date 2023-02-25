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Deprem bölgesinde mobil aşı tırı hizmet girdi

Hatay'da aşır tırı bölge halkına ve enkaz çalışmalarında görev alan personellere tetanos riskine karşı hizmet veriyor

IHA25 Şubat 2023 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde mobil aşı tırı hizmet girdi
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Sağlık Bakanı Koca'nın depremlerde hafif de olsa yaralananların tetanos aşısını ihmal etmemeleri gerektiğini bildiren açıklamasından sonra deprem bölgesinde mobil aşı tırı hizmete girdi.

Hatay'a Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne ait aşı tırı bölgeye geldi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremin ardından yaralanan vatandaşlar ve enkaz çalışmasında görev alan personeller tetanos riskine karşı aşılanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'a görevlendirilen Sağlık Bakanlığı ekipleri, mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlara giderek aşı uygulaması yapıyor.

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