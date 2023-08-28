Deprem bölgesindeki köy evleri için geri sayım sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya'da depremler sonrasında yapımına başlanan 14 bin 338 konutun yapımı sürüyor. Toplamda 103 bin 19 konut ve köy evinin inşa edileceği kentte 9 bin 331 konutun daha ihalesi gerçekleştirildi.

"EVLERİN YÜZDE 40'I TAMAMLANMAK ÜZERE"

Depremlerde iki evi birden yıkılan depremzede Akif Ünal 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkisine dikkat çekerek, "6 Şubat depremlerinde kent merkezi ve Bahri Mahallesi'ndeki evimizde yıkıldı. Bugünde depremler sonrası mahallemizde yapımına başlanan köy evlerine bakmaya geldik. Evler çok güzel Allah devletimize zeval vermesin. Evlerimizin yüzde 40'lık bir bölümü tamamlanmış durumda Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.

"30 EVİN İNŞASI TAMAMLANDI"

Bahri Mahallesi'ne ilk etapta 177 adet köy evi için çalışmalara başlandığını aktaran Mahalle Muhtarı Yusuf Duman ise, "6 Şubat depremlerinde mahallemizdeki 430 evimiz ağır hasar aldı. Depremler sonrasında 177 köy evi için ihale süreci tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlandı. Devam eden çalışmalarda yüzde 40'ı seviyeye gelindi yaklaşık 30-40 evin inşası tamamlanmak üzere. Yılbaşı gibi evlerimiz teslim edilecek. Evlerin yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her kese teşekkür ediyorum" diye konuştu.