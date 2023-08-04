Deprem bölgesindeki yamuk bina korkutuyor ancak hikayesi bambaşka

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana geldi. Asrın felaketinde binlerce bina hasar aldı ve yıkılmayı bekliyor. Kırıkhan ilçesinde bulunan ve mimarı yapısıyla dikkat çeken 6 katlı Kırıkhan Apartmanı ise görünümüyle yan yatmış gibi duruyor. Deprem sonrası yapılan kontrollerde az hasarlı olduğu tespit edilen yamuk binanın önünden geçen vatandaşlar, binanın depremle yan yattığını düşünüyor. Vatandaşlar, araçlarını apartman önüne park etmezken binanın önünden de geçmemeye özen gösteriyor.

"BİNAMIZ, DEPREMDEN DOLAYI BU HALE GELMEDİ"



Kırıkhan Apartmanında yaşayan Ali Ersen, "Binamız, depremden dolayı bu hale gelmedi. Depremde az hasar aldı. Mimarı yapısından kaynaklı böyle bir apartmanımız var. Binanın müteahhitti ilçemize özgü bir mimarisi olsun diye yapmış. İnsanlar adres belirtirken bile yamuk balkonlu bina diyerek tarifte bulunuyorlar" dedi.

"DEPREMDEN ÖNCE MİMARİ YAPISININ BÖYLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"



İlçede gazetecilik yapan Mustafa Özbayır, binanın depremden önce yamuk olarak inşa edildiğini ifade ederek, "Bu arkamızda görünen binanın depremden önce mi, depremden sonra mı bu hale geldiğini araştırdık. Yaptığımız araştırmada buranın depremden önce mimari yapısının böyle olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

"HERKES BİNANIN DEPREMDE BU HALE GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Vatandaşların binanın altına yürümediklerini ve araçlarını binanın önüne park etmediklerini belirten Müteahhit Soner Kılıçoğlu ise, "Değişik bir şey yapalım dedik. Eğri balkonlu bina yaptık, buna dünyanın parasını harcadık. Kırıkhan Apartmanı memlekete özgü bir şey olsun diye böyle bir şey yaptık. Depremden sonra binamıza ağır hasar verdiler. Hafif hasara çevirene kadar çok zorlandık. Binada normalde hiçbir şey yok. Millet altından geçmiyor, karşı tarafa geçiyorlar. Arabayla olan binanın altına park etmiyor. Depremden bu hale geldiğini zannediyorlar. Herkes binanın depremde bu hale geldiğini düşünüyor" şeklinde konuştu.