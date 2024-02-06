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Deprem bölgesinden gelen 2 bin 663 depremzede Çorum'da misafir edildi

Çorum'da 2 bin 663 depremzedenin misafir edildiği bildirildi.

AA6 Şubat 2024 Salı 12:49 - Güncelleme:
Deprem bölgesinden gelen 2 bin 663 depremzede Çorum'da misafir edildi
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla kentteki olası afetlere karşı sorumluluğu bulunan kurumların temsilcileriyle Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi.

Kahramanmaraş'taki ilk depremin saati olan 04.17'de başlayan toplantıda, geçen 1 yılda deprem bölgesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Dağlı, depremin ilk saatlerinde 30 AFAD personeli ve 126 AFAD gönüllüsünden oluşan 156 kişilik ekibin Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gönderildiğini, sonraki süreçte deprem bölgesinde arama kurtarma, insani yardım ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarında 2 bin 759 personel ve 940 iş makinesi görevlendirildiğini anlattı.

Deprem bölgesinden Çorum'a 9 bin 302 depremzedenin geldiğini aktaran Dağlı, kentte halen 717'si ilçelerde olmak üzere 2 bin 663 depremzedenin misafir edildiğini, ihtiyaçlarının AFAD Müdürlüğünce takip edildiğini kaydetti.

Dağlı, Çorum'dan deprem bölgesine kamu kuruluşları, belediye ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplam 94 milyon 584 bin 794 lira ödenek harcandığını, ayrıca çok miktarda temel gıda ve temizlik malzemesi, yakacak, kıyafet, hijyen malzemesi yardımı yapıldığını, 4 ay boyunca her gün 6 bin kişilik sıcak yemek hizmeti verildiğini ifade etti.

Toplantıda, ayrıca depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

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