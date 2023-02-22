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Deprem nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının bazı mal ve hizmetleri ücretsiz verilecek

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının bazı mal ve hizmetlerinin ücretsiz verilmesi sağlanacak.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
Deprem nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının bazı mal ve hizmetleri ücretsiz verilecek
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal süresince, Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeniyle yurt dışından yapılacak gıda yardımlarına ilişkin Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermaye işletmeleri tarafından düzenlenecek belgeler ile 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerdeki Bakanlık döner sermaye işletmeleri tarafından üretilen mal ve hizmetler ücretsiz olacak.

Karar kapsamındaki mal ve hizmetler Bakanlık tarafından belirlenecek.

Karar, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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