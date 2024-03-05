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Güncel

Deprem sonrası harekete geçildi! Veriler için çalışma başlatıldı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, deprem anında arazi kadastrolarında oluşan zemin kaymalarına ilişkin sayısal verilerin düzeltilmesi için çalışma başlatıldı.

IHA5 Mart 2024 Salı 10:20 - Güncelleme:
Deprem sonrası harekete geçildi! Veriler için çalışma başlatıldı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından depremin vurduğu illerde başlatılan çalışma Kahramanmaraş'ta da sürdürülüyor.

Kahramanmaraş'ta fay hattına yakın bölgelerde yaklaşık 6 metre, fay hattından uzaklaştıkça da bölgesel olarak 3 metre arasında kaymalar oluşmuştu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıkların giderilmesi için iyileştirme ve dönüşüm çalışmalarına başladı.

Ekipler talepler geldikçe arazide çalışma yapıp büroda ise sayısal verilerle haftaları çakıştırmak suretiyle, yeni veriler elde ediyor.

Arazilerde çalışma yapan Cihad Demir, "Deprem dolayısıyla 11 ilimizi etkileyen zemin kayması söz konusu. Bu zemin kaymaları Kadastro Müdürlüğü ve LİHKAB büroları olarak Kahramanmaraş bölgesini yüzde 70 oranında tamamlamış bulunuyoruz. Bazı bölgelerde 20 santimetre kaymışken bazı bölgelerde bir buçuk iki metre kaymalar oluşmuş. Depremden önce var olmuş zeminde belirli noktaları tekrar hassas bir şekilde ölçerek o bölgeler için bir parametre oluşturuyoruz. Bu parametreyi onaylatıp yerinde tekrar duvarı ölçtüğümüz de ya da zemindeki yapı ile tutuğunda zaman o bölgeyi kaydediyoruz ve onaylı hale getiriyoruz" dedi.

  • Kahramanmaraş deprem
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  • arazi kadastrosu çalışması

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