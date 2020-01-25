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Deprem yardımları askeri kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipler ve yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor.

AA25.01.2020  02:43 - Güncelleme: 25.01.2020  02:47

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipler ve yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor.

İHH’den deprem bölgesine yardım seferberliğİ

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, depremzedeler için yardım seferberliği başlattı.

İHH Kilis Koordine merkezi günlük 10 bin kapasiteli sıcak yemek pişirebilecek gezici aşevini deprem bölgesine gönderdi. Malatya Pütürge ilçesinde konuşlandırılacak aşevi, AFAD koordinesinde depremzedelerin yemek ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak.

AA muhabirine açıklama yapan İHH Kilis basın birimi sorumlusu Yakup Alaca, "İHH olarak ekiplerimizce depremden zarar gören bölgelere yönelik yardım seferberliği başlattık. Sıcak yemek pişirebilecek gezici aşevimizi bölgeye gönderdik depremzedelerin yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde depremin ardından ilk etapta 244 kişiden oluşan İHH Arama Kurtarma ekibi, AFAD koordinesinde Elazığ ve Malatya’daki çalışmalara dahil olmak üzere İstanbul ve Bursa dahil olmak üzere toplamda 23 ilden yola çıktı. Bölgeye aynı zamanda acil yardım malzemeleri sevk ediliyor.

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