Depremde hasar gördüğü için yıkılmıştı! O caminin yerine yenisi yapılacak

Düzce'de 25 Kasım 2022'de meydana gelen depremde birçok cami hasar görmüş ve ibadete kapatılmıştı. Hasarlı camiler yıkılarak yerine yenisinin yapımına da başladı.

Gölyaka ilçesi Sarıdere Köyü Camisi de yaşanan depremde hasar görmüş, sonrasın da ibadete kapatılmış ve yıkılmıştı. Yıkılan caminin yerine ise yeni caminin yapımına hızlı bir şekilde başlandı.

Düzce Müftüsü Osman Aydın, Gölyaka İlçe Müftüsü Ahmet Demirel inşaatı devam Sarıdere Camisinde incelemelerde bulunup son durumunu görüştüler.

Düzce'de ayrıca 23 Kasım'da meydana gelen depremde hasar görüp yıkılan camilerin yerine yapılacak yeni camilerin kubbesinin Selçuklu Mimarisine uygun kubbe yerine çatı yapılıyor.