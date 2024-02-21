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Güncel

Depremde hayatını kaybeden 21 kişinin adı spor tesislerinde yaşatılacak

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 21 personelin isimlerini kentteki spor tesislerinde yaşatacak.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Depremde hayatını kaybeden 21 kişinin adı spor tesislerinde yaşatılacak
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İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde şube müdürü, şef, antrenör, güvenlik ve temizlik personeli gibi 21 çalışanlarını kaybettiklerini anlattı.

Personelinin isimlerini ve hatıralarını yaşatmak için çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Boz, şöyle konuştu:

"Tesislerimize, gençlik merkezimize, spor salonlarımıza, yüzme havuzlarına, bunun dışındaki küçüklü büyüklü bütün tesislerimize vefat eden personelimizin isimlerini vererek yaşatmak istiyoruz. Bir nebze onların hatıralarının burada var olmasını istiyoruz. Hayatta kalan aileleri için de bir moral olacaktır diye düşünüyoruz. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Kalanlarına da hayırlı uzun ömürler, sabırlar versin bizle beraber. Çünkü biz de o yaşadığımız küçük anılar, hatıralar aklımıza geldikçe burnumuzun direği sızlıyor. Bunların hepsi bizim mesai arkadaşımızdı. Her birinin ismini tesislerimize vererek hem ailelerini hem kendilerini yaşatmak istiyoruz. Bir farkındalık olsun istedik. Biz de hatıralarıyla avunalım istedik."

Boz, hangi tesise kimin isminin verileceğini belirlediklerini, yakın zamanda tesislere tabelaların asılacağını kaydetti.

  • deprem
  • spor tesisi
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