İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7545
  • EURO
    47,6576
  • ALTIN
    4420.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremde vefat eden kişi ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası çıktı
Güncel

Depremde vefat eden kişi ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetti. Oyuncu Eylül Tumbar, yaptığı paylaşımla vefat eden kişinin amcası Nihat Önbaş olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ11 Ağustos 2025 Pazartesi 07:44 - Güncelleme:
Depremde vefat eden kişi ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası çıktı
ABONE OL

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetti.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremin yaşandığı Sındırgı ilçesinde yıkılan binadaki 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Hastanede tedavi altında olan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada arama ve taramanın tamamlandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Sındırgı ilçesinde bir yıkık bina ve ağır hasarlı olan binamız mevcut. Yıkık binada olayın yaşandığı ilk andan itibaren ekiplerimiz seferber oldu. 2 kişi kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığını öğrendik. 4 kişi de canlı olarak çıkardık. Ancak son kurtarmış olduğumuz 81 yaşındaki vatandaşımız hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok üzgünüz. İsterdik ki o büyüğümüz de hayatta olsaydı" dedi.

Yapılan tüm incelemelerde 68 kırsal mahallede 16 tane yıkık binanın olduğunu belirten Yerlikaya, "Bunlardan 12'sinin metruk bina olduğunu 4'ünün ise kullanılır olduğunu tespit ettik. 2 minaremizin yıkıldığını öğrendik. Şu an toplam 29 yaralı, ağır yok" dedi.

ÜNLÜ OYUNCU EYLÜL TUMBAR ACI HABERİ DUYURDU

Oyuncu Eylül Tumbar, yaptığı paylaşımla vefat eden kişinin amcası Nihat Önbaş olduğunu açıkladı.

Tumbar yaptığı paylaşımda, "Enkazdan çıkarılan amcamı kurtaramamışlar. Başımız sağ olsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim" cümlelerine yer verdi.

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

6.1 büyüklüğündeki depremde vefat eden vatandaşın kimliği belirlendi

AFAD ön değerlendirme raporunu yayımladı

Üşümezsoy 1 ay önceden uyarmıştı
  • Nihat Önbaş
  • Eylül Tumbar
  • deprem

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.