İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2023 Cuma / 3 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0772
  • EURO
    20,5273
  • ALTIN
    1221.25
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremden etkilenen Afşin ilçesinde 501 konut yapılacak
Güncel

Depremden etkilenen Afşin ilçesinde 501 konut yapılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde 501 konutun yapım sürecine başlandı.

AA24 Mart 2023 Cuma 18:14 - Güncelleme:
Depremden etkilenen Afşin ilçesinde 501 konut yapılacak
ABONE OL

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Kahramanmaraş ve ilçelerinde eş zamanlı yapılan TOKİ deprem evleri temel atma töreninin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"Yeni Afşin'i inşa ediyoruz" diyen Güven, "Afşin'de TOKİ konutları için inşaat çalışmaları başladı. İlk olarak yapımına başlanan 501 konut 24 bloktan oluşacak." bilgisini verdi.

Proje için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini aktaran Güven, "Deprem öncesinde yeni Afşin ilçesinin planlamalarını hazırladık fakat deprem kötü bir sürpriz yaptı. Kurulması planlanan yeni Afşin, TOKİ işbirliği ile yaklaşık 8 ay gibi bir sürede tamamlanacak." diye konuştu.

Bölge halkının en kısa sürede çok daha iyi yaşam standartlarına kavuşması için gayret ettiklerini ifade eden Güven, "TOKİ'ye yerleri tahsis ettik, yeni ilçenin kurulması için hızla çalışmalara başlandı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız Murat Kurum olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Afşin hızla normalleşme yolunda. İmar planıyla uğraşmadık, mevcut planlarımızla devam ediyoruz ve rezerv konut alanımızda çalışmaya başladık. Hızla yeni Afşin burada yükselecek." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.