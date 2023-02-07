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Depremin 24. saatinde enkazdan çıkarıldı

Osmaniye'de yıkılan bir apartmanın enkazında depremin 24. saatinde Deniz Kaya adlı vatandaş kurtarılarak, umut oldu. Aynı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı.

IHA7 Şubat 2023 Salı 05:41 - Güncelleme:
Depremin 24. saatinde enkazdan çıkarıldı
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Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Osmaniye'de onlarca yapı enkaza dönüştü. Metin Tamer Sitesinde enkaza dönen yapıda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 23.00 sıralarında enkaz altından ses aldı. AFAD, JAK, UMKE ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından Deniz Kaya kurtarıldı.

Depremin 24. saatinde kurtarılan Deniz Kaya adeta umut oldu.

Enkazdan çıkarılan Deniz Kaya, yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak aynı enkazda bulunan eşi Burak Kaya ve 1,5 yaşındaki kız çocukları olan Ekin Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Deniz'in kurtuluşu herkesi sevindirirken, ailenin diğer üyelerinden gelen haber üzüntüye neden oldu. Deniz Kaya'nın ardından Ekin'in cansız bedenine ulaşan ekiplerin ağlayarak birbirilerine sarılması dikkatlerden kaçmadı.

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