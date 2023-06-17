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  • Depremin vurduğu Belen'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı
Güncel

Depremin vurduğu Belen'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 22:20 - Güncelleme:
Depremin vurduğu Belen'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı
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Depremde yıkılan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ağır hasarlı binaların yıkımına geçildi.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde ilçede çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

İlçedeki ağır hasarlı 697 binadan 184'üne yapılan tespitler çerçevesinde itirazlar olduğunu aktaran Yılmaz, "Geri kalan 513 binada yaptığımız ihaleler neticesinde yıkım işlemlerine başlamış bulunuyoruz. 4 aylık bir süre içerisinde binaların tamamının yıkılıp temizlenmesini ve depremin etkisinden kurtarılmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Çalışmaların süratle devam ettiğini belirten Yılmaz, vatandaşların ağır hasarlı binalar ve çalışma yapılan bölgelere yaklaşmaması gerektiğini kaydetti.

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