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Depremin vurduğu Malatya'ya 400 sosyal konut

'Asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 400 sosyal konutun temeli atıldı.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 15:33 - Güncelleme:
Depremin vurduğu Malatya'ya 400 sosyal konut
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Çamurlu Mahallesi İnderesi bölgesinde düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "deprem değil bina öldürür" gerçeğine vurgu yaparak sosyal konut projesi için Battalgazi Belediyesine teşekkür etti.

"Kentin parmakla gösterilir hale gelmesi" hedefinden asla vazgeçmeyeceklerini dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Şehrimizi yeniden imar ederken inşallah başta belediyelerimiz olmak üzere tabii ki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve devletimizin diğer kurumları, bu şehri en güzel şekilde imar edecek. Şehrin kalbi olan ticari alanları, 24 binin üstünde devam eden konutlarımızı, hepsini tamamlayarak çok kısa bir sürede bu güzel, bu kadim şehri ayağa kaldıracağız. Kayısısıyla dünyada adını duyuran ama şehirler yarışında bir şehir olmanın, büyük bir şehir olmanın, kaliteli bir şehir olmanın diğer özelliklerini de vücudunda bulunduran Malatya'mız, dünyadaki şehirler yarışında yolculuğuna devam edecek."

Programda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 6 Şubat depremleri sonrasında 24 binden fazla kalıcı konut ve köy evinin ihalesini yaptıklarını, şehrin ticaret merkezinin ayağa kaldırılması için birinci kısmın ihalesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca ise atacakları temellerin, tarihinin belki de en zor dönemini yaşayan Malatya'nın yeniden kalkınmasına, toparlanmasına vesile olmasını diledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de devletin deprem konutlarının inşasına devam ettiğini anımsattı.

Yerel yönetimler olarak kendilerinin de çalışma yaptığını dile getiren Güder, "Uzun süredir bu çalışmamızı başlatmıştık. Bugün nasip olursa temelini atmış olacağız. İnşallah tüm ekonomik girdileri belediyemiz tarafından karşılanarak bugün burada, Çamurlu Mahallesi'nde 200 konutumuzun temelini atacağız. Çevre yolunun altında da 200 sosyal konutun temelini atacağız. Burada özellikle depremde hak sahibi olamayan kiracılar ve ev alma imkanı olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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