Depremzede üniversite öğrencileri iftarda buluştu

Çukurambar semtinde bir restoranda düzenlenen programa KAHEV üyeleri, gönüllüleri ve depremzede üniversite öğrencileri katıldı.

İftar sonrasında konuşan KAHEV Denetim Kurulu Başkanı Dr. Rahime Kaçmaz, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgeden Ankara'ya gelen öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Program, Ankara'ya deprem bölgelerinden gelen öğrencilerimize 'yanınızdayız' demek için düzenlendi. Yaralarımızı beraber saracağız." dedi.

Ankara'ya çok sayıda depremden etkilenen öğrencinin geldiğine işaret eden Kaçmaz, "Öğrencilerimiz, bir şekilde öğrenimlerine devam etmek zorundalardı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi yani başkentteki bütün tıp fakülteleri onlara kucak açtı ve misafir öğrenci olarak kabul etti." diye konuştu.

Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için bir burs programı başlattıklarını dile getiren Kaçmaz, https://kahev.org.tr/ internet adresinden ihtiyaç sahiplerinin kendilerine ulaşarak, başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

"SAĞ OLSUNLAR BİZE BİR YUVA AÇTILAR"

Üniversite öğrencisi depremzede Gülcan Topal, vakıf üyelerine teşekkür ederek, "Sağ olsunlar bize bir yuva açtılar şu anda. Ben de tıp fakültesinde okuyorum, hepimizi burada topladılar çok güzel bir ortam oldu." dedi.

Afetin ardından Adıyaman'dan, Ankara'ya gelen üniversite öğrencisi Büşra Alan da "Arkadaşlarımla birlikte buraya geldik. Şu an eğitimimize online bir şekilde değil yüz yüze devam ediyoruz. Derslerimize gidiyoruz, stajlarımıza gidiyoruz. Herkes bize yardımcı oluyor, KAHEV'e çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Öte yandan yapılan bilgilendirmeye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından KAHEV, depremden etkilenen vatandaşlar için "dayanışma fonu" hazırlayarak, afetten etkilenen illerde ayni yardımda bulundu.

Öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatan KAHEV'e 4 bin öğrenci burs başvurusu yaptı. Değerlendirmeler sürerken deprem bölgesinden Ankara'ya gelen 500'ü aşkın öğrenci burstan faydalanmaya başladı.