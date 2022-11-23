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Depremzededen Başkan Erdoğan'a dua! Halk Tv apar topar yayını kesti

Düzce'de Halk TV'nin mikrofon uzattığı depremzede 'Allah bin kere razı olsun Tayyip'imizden ve Soylu'muzdan' deyince Halk TV apar topar yayını kesti.

23 Kasım 2022 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
Depremzededen Başkan Erdoğan'a dua! Halk Tv apar topar yayını kesti
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Sabaha karşı meydana gelen deprem nedeniyle Düzce'ye giden Halk TV muhabirinin mikrofon uzattığı vatandaş, yardımların bölgeye hızla geldiğini söyleyip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'a dua etti.

"ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN TAYYİP'İMİZDEN"

Mikrofon uzatılan depremzede "Allah devletimize milletimize kuvvet versin, Allah başımızdan ayırmasın Tayyip Erdoğan'ı. Allah bin kere razı olsun Tayyip'imizden ve Soylu'muzdan hemen geldi dakikasına düştü geldi buraya Allah bin kere razı olsun Tayyip'ten de Soylu'dan da." ifadelerini kullandı.

HALK TV MUHABİRİ APAR TOPAR KESTİ

Vatandaşın sözleri sonrası röportajı kısa tutmaya çalışan Halk TV muhabiri ne yapacağını şaşırırken, yayını stüdyodaki İsmail Küçükkaya'ya devretti. Muhabirin o dakikalarda 'Evet' diyerek araya girmeye çalışması dikkat çekti.

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