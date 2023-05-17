Depremzedelerden muhalefetin hakaretlerine tepki: Oy için mi yardım ettiniz?

14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde afet bölgesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen yüksek orandaki oylar muhalefeti hayal kırıklığına uğrattı. Muhaliflerin sosyal medyada depremzedelere yönelik hakaret paylaşımları tepki topladı. Özellikle CHP'li seçmenler ve bazı sanatçılar tarafından yapılan aşağılayıcı paylaşımlara tepki gösteren depremzede vatandaşlar, yaşadıkları acının siyasete alet edilmesinden şikayetçi.

" OYLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN Mİ YAPTINIZ?"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Adıyamanlı depremzedelerden Betül Atalay, "Evimizi, barkımızı kaybettik, üstüne bir de fikir özgürlüğümüz yok. En ufak bir biçimde fikrimizi söylediğimizde beddualar, hakaretlerle karşı karşıya kaldım. Bana 'Size yaptığımız yardımlar haram olsun, Allah belanızı versin, keşke hepiniz ölseydiniz' diye yazdılar. Şimdi ben onlara soruyorum, o yardımları bize borç olarak mı yaptınız? Ya da fikirlerimizi, oylarımızı satın almak için mi yaptınız? Keşke böyle olmasaydı. Bu denli acının üzerine bir de hakarete uğramasaydık. Yapılan yardımların da bir anlamı kalmadı" diye konuştu. "Artık bu ülkeye Tayyip Erdoğan'dan başkası lider olamaz" diyen Atalay, "Çünkü o bize bir söz verdi. Bizi derleyip, toparlayacak olan da o. Kemal Kılıçdaroğlu'nda ne liderlik ne de kadro var. Kılıçdaroğlu seçmeni bu yaptıklarıyla bizi daha çok perçinledi. Hatta ona oy verenleri dahi Erdoğan'a doğru kaydırdı" dedi.

"YAZIKLAR OLSUN"



Hataylı depremzede Zübeyde Tekin de nefret kusan paylaşımlara tepki gösterdi. "Bize gelip bizzat böyle bir şey söyleyen olmadı ama çadır kentte insanlar konuşuyor, bunları duyuyoruz" diyen Tekin, şöyle devam etti: "Biz de çok üzüldük, demek ki bizim oyumuzu almak için yardım etmişler. Bizim yaşadığımız acılar, kayıplarımız onların umurunda bile değilmiş. Yazıklar olsun demekten başka bir şeyimiz yok onlara."

"ALLAH'TAN KORKMAZLAR"



Hatay'da esnaflık yapan Bülent Çam, depremin Allah'tan geldiğini belirterek, "Allah'tan gelen bir şeyden dolayı insanların yargılamada bir problemi var. Bunların zihniyeti çok farklı, Allah'tan korkmazlar. Tayyip Erdoğan elinden geleni yapıyor. İnsanların aklını çelmeye çalışıyorlar.Rabbim, Recep Tayyip Erdoğan'ı korusun, ikinci turda seçimi rahat alacağız" dedi.

"ŞAŞIRMADIK"

İş adamı Mustafa Kicevi, "Demek ki rant peşindeler; yardım, acıma konusunda. Doğal afet oldu. Bunu bir siyasetçi, istemez. Devlet elinden geleni yapmaya çalıştı. Bu yazılan mesajları bildiğimiz için hiç şaşırmadık. Hatay'da sağı olsun, solu olsun Erdoğan'ın yapacağına inandığı için bu kadar oy çıktı. Erdoğan ikinci turda fark atacak, benim fikrim. Herkes kendine yakışanı yapar. Hatay, bir ay sonra terk edildi. Biz buna şaşırmadık. Rant için bize yardım gönderdilerse o zaten bizim için geçersizdir" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEYİ UNUTMADIK"



Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşayan afetzede Cemalettin Ergün, "Depremin ilk gününden itibaren devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz devamlı yanımızda oldu. Yapılan yardımlar eğer Allah rızası için yapılmış ise bir makbuliyeti vardır. Bir menfaat için şehrimize gelmişlerse zaten bir mana ifade etmiyor" dedi. Murat Hüseyin Bolat da, "Biz hiçbir şeyi unutmadık. Bize yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz ama bu şekilde bir duyuru ve ithamlarda kaldığımız için üzüldük. Bunu yaşayan bilir" şeklinde konuştu.