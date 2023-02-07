Depremzedelere: “Her Evden Bir Battaniye''

AFAD toplantı salonunda düzenlenen yardım toplama çalışmaları ile ilgili toplantının ardından Vali Mehmet Makas, Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki yardım toplama birimini ve Cumhuriyet Meydanında kurulan yardım toplama merkezini ziyaret etti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcıları Yunus Emre Temel ve Mehmet Deniz Arabacı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde, yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Makas, depremzedelere ulaştırılmak üzere çeşitli yardımlarda bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek, teşekkürlerini iletti.

Başlatılan yardım kampanyası ile ilgili konuşan Vali Makas, "Erzincan'da her haneden deprem bölgesine bir battaniye diye başlıyoruz. Bunun haricinde, bölgenin ihtiyacı olan içme suyu, gıda ve yaşam malzemeleri gibi vatandaşlarımızın gönlünden ne koparsa, Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğumuz bu çadırda topluyoruz. Burada toplanacak ayni yardımlar tırlarla ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacak" dedi.

Konuşmasının devamında, her kesimden ve her yaştan vatandaşımızın kendi çabaları ve canıgönülden bir şeyler yapmaya çalıştığını belirten Vali Makas, "Erzincan'ın merkezine kurduğumuz bu çadırla ilimizde toplanan yardımları gereken yerlere ulaştırmayı hedefliyoruz. Görüyoruz ki ilk saatlerden itibaren vatandaşlarımız yardım malzemelerini getirmeye başladı. Depremi en yakından bilen şehrin insanları olarak, tüm vatandaşlarımıza verecekleri desteklerden dolayı şimdiden şükranlarımı sunuyorum" dedi.