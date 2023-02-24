Depremzedeleri dolandıran zanlı tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden ayrılıp, internet üzerinden kiralık ev arayan çok sayıda depremzedenin dolandırıldığı bilgisine ulaştı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte kiralık ev ilanı vererek depremzedeleri dolandıran şüpheli M.D'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce şüpheli, kent merkezinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.