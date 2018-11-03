Derbi sonrası 39 kişi tüm müsabakaları seyirden men edildi

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü başta olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimler, dün akşam Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide, müsabakanın güvenli bir şekilde oynanması, taraftarların stadyumda huzurlu ve güvenli bir şekilde yerlerini almaları amacıyla, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda çalışma yürüttü.

Ekipler, takımların çıkış yapacağı tesisler, stat, Fenerbahçe taraftarlarının toplandığı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı önü ile İstanbul genelinde diğer tüm toplanma noktaları ve güzergahlarda 14.00 itibarıyla tedbir almaya başladı.

Bu çerçevede, Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom Stadı'na güvenli bir şekilde taşındı. Taraftarlar, gerekli kontrollerden sonra stada alındı.

Fenerbahçe taraftarının stada intikalinde görev alan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Murat Alak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Çalışkan'ın talimatıyla yürütülen çalışmada farklı birimlerden ekiplerin yer aldığını söyledi.

Taraftarın 35 otobüsle stada taşındığını aktaran Alak, şöyle konuştu:

"Burada özel güvenlik bilet ve passolig kartı kontrolü yapılıyor. Daha sonra taraftarların aramalarını yapıyoruz. Statlara sokulması yasak olan maddeleri kontrol ederek taraftarları otobüslere bindiriyoruz. Taraftarı müsabaka bitiminde yine aynı düzende ve aynı otobüslerle tekrar buraya getiriyoruz. Buradan da dağılmalarını sağlayıp normale dönüyoruz."

Alak, yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarını sorunsuz bir şekilde stada ulaştırdıklarını belirtti.

- 39 kişiye işlem yapıldı

Karşılaşma öncesi alınan tüm tedbirlerin yanı sıra, müsabakanın güvenli bir şekilde oynanması amacıyla stadyum içerisinde de ekipler tarafından gerekli önlemler alındı. Ekipler, tribünlerin bütün bölümleri, soyunma odaları, hakemlerin bulunduğu noktalar ve kamera odası gibi stadyum içerisindeki gerekli tüm noktalarda yerlerini aldı.

Maçın ardından statta görevli ekipler son seyirci çıkana kadar görevini sürdürürken, taraftarların dağıldığı güzergahlarda da önlemler devam etti. Misafir taraftarların yine aynı şekilde ekipler eşliğinde ilk toplanılan alana ulaşması ve ulaşılan noktadan güvenli bir şekilde dağılmaları sağlandı. Takım otobüsleri de güvenli şekilde tesislere ulaştırıldı.

Bu arada, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında 20'si Galatasaray, 19'u Fenerbahçe taraftarı olmak üzere 39 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu şahıslar tüm spor müsabakalarını seyirden men edildi.

Ayrıca Fenerbahçe taraftarını stadyuma getiren İETT otobüslerinden ikisinin camını kıran 3 Fenerbahçe taraftarına da "mala zarar verme"den işlem yapıldı.