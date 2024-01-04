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Dere yatağında altın aramak için düzenek kuran 6 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde dere yatağında kurdukları düzenekle izinsiz altın arayan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

IHA4 Ocak 2024 Perşembe 10:18 - Güncelleme:
Dere yatağında altın aramak için düzenek kuran 6 şüpheli yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca izinsiz altın madeni arama faaliyeti gerçekleştirenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Karaçağıl mevkiinde dere yatağı içerisinde su yüzeyinden kurdukları özel aparatlarla izinsiz altın bulmaya çalışan Ö.Ç., M.Ç., H.G., H.S., M.F. ve H.K. isimli şüpheliler devriye ekibi tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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