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Derecik'te silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi Gelişen köyü kırsal alanında düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İHA16 Temmuz 2020 Perşembe 19:36 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 19:36
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 15 Temmuz 2020 günü ilimiz Derecik ilçesi Gelişen köyü kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde; 1 adet antitank roketatar mühimmatı,1 adet tüfek bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 58 adet bixi mühimmatı, 1 adet ağaç dipçik ve kabza ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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